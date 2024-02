Opnieuw doping in het peloton? UCI zet ploegmakker van Naesen en De Bondt aan de kant

Opnieuw een dopinggeval in het peloton. De Fransman Franck Bonnamour (28) is door de UCI voorlopig geschorst.

Franck Bonnamour, ploegmaat van Belgen Oliver Naesen, Dries De Bondt en Stan Dewulf bij Decathlon-AG2R, staat voorlopig aan de kant door "onverklaarbare afwijkingen" in zijn biologisch paspoort.

De UCI wil geen commentaar geven zolang de procedure loopt en dus is het niet duidelijk om welk middel het gaat of welke afwijkingen er zijn in de waarden van de Fransman. Volgens AG2R is de beslissing van de UCI gebaseerd op controles van voor 2023, toen hij bij de ploeg kwam.

AG2R is een van de stichtende leden van de MPCC (Mouvement Pour un Cyclisme Crédible), een organisatie die zichzelf omschrijft als een vereniging ter verdediging van een eerlijke wielersport.

Alex Baudin

Vorig jaar stond een renner van AG2R, Alex Baudin, al een tijdje aan de kant nadat hij tijdens de Giro betrapt werd op de verboden pijnstiller tramadol. Sinds begin dit jaar is het middel verboden door het Wereldantidopingagentschap WADA.

Na intern onderzoek van een ethisch comité werd de Fransman wel weer in de armen gesloten. Vorig weekend eindigde Baudin als zevende in de Ster van Bessèges.