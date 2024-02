Paul Herygers doet een pijnlijke vaststelling na het WK veldrijden in Tabor

België keerde terug uit Tabor met slechts vier medailles. En daarbij zat geen nieuwe wereldkampioen.

Brons op de mixed relay, zilver voor Emiel Verstrynge en brons voor Jente Michels bij de beloften en brons voor Michael Vanthourenhout op de profs. Dat is de medailleoogst van de Belgen op het WK veldrijden.

Geen nieuwe wereldkampioen dus voor ons land, in een sport die toch een beetje de onze is. "Het is een vaststelling die een beetje pijn doet", zegt ex-wereldkampioen Paul Herygers bij Sporza.

Sven Vanthourenhout

"Hoeveel investeren wij niet in de cross en hoeveel organisatoren hebben we niet? En het is Nederland dat met de prijzen gaat lopen", zei Herygers nog. Treft de Belgische wielerbond of de bondscoach hier dan schuld aan?

De bond kan hier niets aan doen. Onze heel goede bondscoach (Sven Vanthourenhout) weet maar al te goed dat we moeten ondergaan en afwachten. We hebben in België wel kwaliteit. Maar dat zijn jongens die nooit het niveau van Van der Poel zullen halen."