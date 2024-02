Soudal Quick-Step over de 'nieuwe Remco Evenepoel': "Die mensen lullen uit hun nek"

William Junior Lecerf (21) maakte afgelopen weekend veel indruk in de AlUla Tour. Wordt hij de nieuwe Remco Evenepoel?

William Junior Lecerf is een van de vier jonge renners die deze winter de overstap maakte van het opleidingsteam naar de WorldTour-ploeg. De jonge Belg had in 2023 namelijk veel indruk gemaakt bij de beloften.

In de Ronde van Rwanda werd hij meteen derde, negende in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften en derde in de Flèche Ardennaise. In de Ronde van de Toekomst werd hij vijfde, in het najaar volgde de kers op de taart.

Lecerf volgde Alec Segaert op als winnaar van de Ronde van Lombardije voor beloften, bij de profs werd hij knap elfde in Gran Piemonte. In zijn eerste koers van 2024, de AlUla Tour, bevestigde Lecerf zijn grote talent.

De jonge Belg legde wereldtoppers als Simon Yates, Finn Fisher-Black en Rafal Majka het vuur aan de schenen. Dankzij een tweede plaats in de slotrit eindigde Lecerf knap als tweede in het eindklassement.

Heeft Soudal Quick-Step met Lecerf een 'nieuwe Evenepoel' in handen? "Die mensen lullen uit hun nek”, zegt ploegleider Klaas Lodewyck bij HLN. Volgens Lodewyck mogen de twee dan ook niet met elkaar vergeleken worden.

"Daarvoor is het niveauverschil op dit moment veel te groot. Laat William vooral ten volle genieten van wat hij aan het doen is. En hopelijk volgt de bevestiging", zegt hij nog.