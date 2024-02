Stopt Mathieu van der Poel met crossen? Christoph Roodhooft spreekt klare taal

Mathieu van der Poel pakte zondag al zijn zesde wereldtitel veldrijden. Ook zijn grote baas Christoph Roodhooft kon alleen maar tevreden zijn en zei ook kort iets over de toekomst van de Nederlander in het veld.

Voor Alpecin-Deceuninck en de broers Roodhooft was het WK veldrijden meer dan geslaagd. Bij de beloften mannen pakten ze in alle medailles, de hoofdprijs bij de mannen was al voor de zesde keer voor de ploeg.

"Ik was toch wat meer gespannen dan anders" blikte Christoph Roodhooft terug. "Maar ik vind dat spanning op zo’n dag als vandaag wel op zijn plaats is. Een evenement als het wereldkampioenschap verdient dat. Je wint zo’n wedstrijd niet zomaar."

Stopt Van der Poel met crossen?

Voor en na het WK ging het vooral over het mogelijke afscheid van Mathieu van der Poel als veldrijder. De Nederlander overweegt om eens een crosswinter over te slaan, zodat hij rustig in Spanje zou kunnen trainen.

Voor Roodhooft is dat echter niet aan de orde. "Voor zover ik weet, is dat nog nooit besproken. Zeg nooit nooit natuurlijk, maar ik zie het niet direct gebeuren." Mogen we de wereldkampioen volgend seizoen dan toch in het veld verwachten?