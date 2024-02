Toprenner steeds meer in nauwe schoentjes? Bewijzen voor dopinggebruik lekken uit

Heeft de Colombiaan Miguel Ángel López doping gebruikt in de Giro van 2022? De Spaanse kranten AS en Marca komen nu met nieuwe bewijzen.

Eind 2022 werd Miguel Ángel López aan de deur gezet bij Astana na betrokkenheid bij de dopingzaak rond de controversiële dokter Marco Maynar. De Colombiaan reed vorig jaar bij Medellin-EPM en reed alleen op het Amerikaanse continent.

In juli van vorig jaar werd ook geschorst door de internationale wielerbond UCI “in afwachting van een definitieve beslissing” in een onderzoek naar hem. Lopez reageerde furieus op zijn sociale media en wil er alles aan doen om zijn naam te zuiveren.

Bewijzen voor dopinggebruik

AS en Marca beweren nu dat ze wel degelijk bewijs hebben gevonden van het dopinggebruik van Lopez nadat ze het dossier konden inkijken. Er zou sprake zijn van het verboden middel Menotropine, wat Lopez zou gekregen hebben via een masseur.

Lopez zou van Maynar volgend bericht gekregen hebben. "Ik stuur je wat je moet hebben om klaar te zijn voor de Giro. Controleer het en als je vragen hebt, stel ze gerust." Net voor de Giro zou Lopez de Menotropine gekregen hebben.

De Colombiaan zou echter ontstekingen hebben gekregen en gaf in de vierde rit op door een heupblessure. Of Lopez definitief geschorst zal worden, is niet duidelijk. De openbare aanklager wil de zaak namelijk laten vallen wegens een gebrek aan bewijs.