Visma-Lease a Bike komt met opvallend statement over RedBull en BORA-hansgrohe

Visma-Lease a Bike is een van de beste ploegen ter wereld, maar krijgt steeds meer concurrentie. Onder meer Red Bull komt nu als sponsor bij BORA-hansgrohe.

Bij Visma-Lease a Bike zochten ze een nieuwe hoofdsponsor en vonden ze die uiteindelijk ook. Bij andere ploegen komen er ook steeds meer grote spelers bij. Supermarktketen Lidl en energiedrankmerk Red Bull stapten onlangs in het wielrennen.

"Het is afhankelijk van wat hun strategie wordt en wat ze precies willen, maar het is heel goed nieuws voor de sport dat de grote bedrijven instappen", zegt Merijn Zeeman GCN. "Het zegt veel over waar het wielrennen staat als sport in de wereld."

Signaal

"Ik denk dat Red Bull in het verleden wat terughoudend was, met het dopingverleden van het wielrennen. Maar nu geloven ze erin dat de sport op een goede plek is en dat is het resultaat van het grote gevecht tegen doping."

"Het is signaal naar andere grote bedrijven", vindt Zeeman. "Als Red Bull instapt, is het duidelijk dat ze denken dat de wielersport kan groeien. Dat is goed nieuws voor ons allemaal."