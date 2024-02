Vrouw Fien Maddens heeft maar één probleem met zandbak van Eli Iserbyt in de tuin

Eli Iserbyt probeert zichzelf steeds te verbeteren en liet daarvoor zelfs een zandbak aanleggen in zijn tuin. Zijn vrouw Fien Maddens neemt het er allemaal bij.

Omdat Eli Iserbyt dicht bij zijn woonplaats Kaster moeilijk kan trainen in het zand, legde hij in zijn tuin een grote zandbak aan. Omdat hij na zijn carrière niet tot de vaststelling komen dat hij er niet genoeg tijd in heeft geïnvesteerd.

Voor de vrouw van Eli Iserbyt, Fien Maddens, is die zandbak echter geen probleem. "Hij doet maar. Dat is achteraan in de tuin, ik zie dat toch niet", zegt ze bij De Krant van West-Vlaanderen.

Overal zand

Toch is er één nadeel aan dat vele zand in hun tuin. "Het is wel een vuile bedoening als hij daarin traint. Dat zand kruipt echt overal tussen", stelt ze nog.

En toch vindt ze het geen probleem. "Als hij dat nodig acht, moet hij dat vooral doen. Als hij morgen een crossparcours zou willen aanleggen in de tuin, dan is dat ook oké voor mij."

Daar dacht Iserbyt ook al over na toen hij bij Het Nieuwsblad vertelde over zijn zandbak. "Op termijn wil ik in mijn tuin een volledig crossparcours."