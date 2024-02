🎥 Lotte Kopecky niet enkel topwielrenster, maar bewijst zich als enorme waaghals en verbaast met activiteit in vrije tijd

Vergis u niet als u naar Lotte Kopecky kijkt. Ze lijkt dan wel de topwielrenster die altijd alles onder controle heeft, maar in haar vrije tijd is ze ook wel eens een enorme waaghals.

De periode voor de start van het wegseizoen is het ideale moment om de dingen eens los te laten en de waaghals in zichzelf naar boven te halen. Kopecky is in Dubai gaan skydiven en heeft hiervan een reel geplaatst op haar Instagrampagina.

Op de toepasselijke tonen van "LET'S GET FKD UP" van de Braziliaanse dj Alok is te zien hoe Kopecky zich waagt aan haar parachutesprong en daar ook zichtbaar van genoten heeft. De duim ging dan ook naar omhoog, op het moment dat Kopecky van onder de wolken een prachtig uitzicht had over Dubai.

Dit kan wel tellen als een 'hoogtestage' die eens verschilt van die van andere wielrenners. Het gebeurde alvast onder professionele begeleiding en alles is duidelijk goed verlopen. Nu al een adrenalinestoot van jewelste voor Kopecky. Het laat zich raden wat dat dan gaat geven bij de volgende bijzondere avonturen op de fiets.