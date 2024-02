Daar is het verhaal van wat hij moet opnieuw: Wout van Aert krijgt fraaie complimenten voor aanpak van echte kenner

Wout van Aert vindt zelf dat hij niets 'moet' en sommige kenners vinden juist van wel: dat verhaal kan weer opgerakeld worden. Het klopt dat Van Aert zichzelf veel druk oplegt, maar zijn aanpak kan ook op lof rekenen.

Nu we in februari zitten, is het stilaan uitkijken naar de voorjaarsklassiekers. "Zeker in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is het de laatste jaren de Van der Poel-Van Aert show geweest. Pogacar heeft besloten om de Ronde niet te rijden en Van Aert gaat Milaan-Sanremo niet rijden", schetst Bruyneel de kaarten in THEMOVE.

"Van Aert is een interessant project in mijn opinie. Hij heeft zijn veldritseizoen puur in functie van de klassiekers gedaan en focust op de Ronde van Vlaanderen en Roubaix. Als Belg zijn dat de koersen die hij bijna moet winnen." Het werkwoord 'moeten' is zo toch weer gevallen.

VAN AERT KAN REKENEN OP STERKE PLOEG

"Ik hou heel erg van de aanpak van Van Aert", zegt George Hincapie, de ex-renner die ook een man was van de klassiekers. "Hij houdt zich wat rustiger, zijn doelen zijn gekend. Hij heeft een nieuwe coach, hij werkt naar het seizoen toe, hij kent de koers goed. Zijn ploeg is wellicht iets sterker dan die van Van der Poel in de klassiekers."