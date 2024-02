De strijd stopt nooit: rechter gaat oordelen over spilfiguur in dopingzaak rond grote naam ut het wielrennen

Bij één van de grote namen uit de wielersport die al in verband gebracht is met dopinggebruik loopt ook de entourage risico als er fouten zijn gemaakt. Een voormalige ploegdokter van Nairo Quintana moet voor de rechtbank verschijnen.

Het verhaal kent zijn oorsprong in de Tour de France van 2020, wanneer verdachte middelen worden aangetroffen bij medische begeleiders bij Arkéa-Samsic. De autoriteiten hebben toen meteen een onderzoek opgestart en dat leidt drie en een half jaar later tot een conclusie.

Persbureau AFP is door de autoriteiten ervan op de hoogte gebracht dat besloten is om Fredy Alexander Gonzáles Torres te vervolgen. De Colombiaan wordt ervan verdacht Nairo Quintana, maar ook zijn broer Dayer een verboden middel te hebben toegediend.

CELSTRAF VAN VIJF JAAR GEËIST VOOR TOEDIENEN VAN DOPING

De arts moet in september terechtstaan in Marseille: er hangt hem een celstraf van vijf jaar en boete van 75 000 euro boven het hoofd. Nairo Quintana is in de Tour van 2020 nooit betrapt op doping, maar werd wel gediskwalificeerd na afloop van de editie van 2022 voor het gebruik van tramadol.