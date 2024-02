Een verwoede poging om hem in de cross te houden: Mathieu van der Poel krijgt opvallende suggestie

Mathieu van der Poel mag weer een regenboogtrui in zijn kast hangen. Maar gaan we die in de cross ook nog vaak te zien krijgen?

Van der Poel twijfelt luidop over het voortzetten van zijn veldritloopbaan, omdat alles rond de cross veel energie vergt. "Ik denk dat er wel een kern van waarheid inzit en ik heb het er ook wel eens met hem over gehad", erkent Gerben de Knegt bij In De Leiderstrui.

"Het is een feit dan een crosswinter van tien, elf of twaalf wedstrijden hem ook echt wel energie kost en dat het moeilijk te combineren is met zijn ambities op de weg. Ik snap ook wel zijn uitspraak dat hij het wel een winter rustiger aan zou willen doen. Daar kan ik wel in meegaan", toont de Nederlandse bondscoach begrip.

© photonews

Het zou wel een bommetje zijn in veldritland als het zo ver komt. "Het zou heel spijtig zijn voor de cross, maar dat is wel zijn een beslissing. Ik heb ook al tegen Mathieu gezegd: je kunt gewoon drie wedstrijdjes doen en het WK", doet De Knegt de toprenner een opvallende suggestie.

Dat zou dus nog een grotere beperking van het veldritprogramma van VDP betekenen. Het zal voor iedereen in de crosswereld uitkijken zijn naar zijn beslissing. "De tijd zal het leren en ik kan het ook echt niet zeggen. Maar ik zou het wel snappen als hij eens een winter low profile wil zijn."