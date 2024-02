Ex-bondscoach veldrijden Rudy De Bie krijgt er nog altijd kippenvel van: "Ik voelde me verraden, heb er bedenkingen bij"

Rudy De Bie weet maar al te goed hoe het is om als Belgisch bondscoach naar een WK veldrijden te trekken, zoals Sven Vanthourenhout afgelopen weekend nog deed. Voor De Bie was het WK van 2016 één met een donkere rand.

Tijdens het WK beloften voor vrouwen werd een motortje vastgesteld in de fiets van Femke van den Driessche. Een verhaal waar ze bij de Sporza-podcast Fichebak nog eens op ingaan. De Bie hoopt alvast dat Van den Driessche nu een gelukkig leven leidt, wat ze zelf ook eerder al wist te bevestigen.

In de meest recente aflevering komt De Bie zelf aan het woord en die herinnert zich nog hoe hij naar de autopits op het circuit van Zolder werd geroepen. "Het moment dat ik de ruimte betrad, haalden ze het zadel met de zadelpen uit het frame en zie ik ook draden verschijnen."

DE BIE VOELDE OOK SCHAAMTE

Een grote schok natuurlijk. "Ik zal niet zeggen dat mijn wereld toen instortte, maar dat was toch iets van: "Dit kan toch niet? Ik krijg er nu nog kippenvel van. En dan nog bij een meisje van 19 jaar. Het is onbegrijpelijk. Of ik me verraden voelde? Zeker verraden. En dan voelde je ook meteen schaamte, ook al had je er niets mee te maken."

Hoewel Van den Driessche altijd volhield dat het haar fiets niet was, kijkt De Bie nu met argwaan naar haar EK-titel bij de beloften en haar tweede plek op de Koppenberg. "Als je niet weet wat er aan de hand zou kunnen zijn, dan waren dat sportieve hoogtepunten, maar ik heb er nu persoonlijk mijn bedenkingen bij."