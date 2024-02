Herinnering van Niels Albert aan Wout van Aert geeft toch hoop in bange dagen: "Zou hem vijf frank gegeven hebben"

Een nieuwe Wout van Aert zit er nog niet meteen aan te komen, is op het WK gebleken. Niels Albert panikeert (nog) niet en rakelt een herinnering op aan een jongere Van Aert.

Het WK veldrijden in Tabor heeft bij de elite geen wereldkampioen opgeleverd, maar ook bij de jeugd is België niet in de buurt van een wereldtitel gekomen. Niels Albert onderstreept bij zijn analyse in Het Laatste Nieuws dat de jonge gasten hun fysieke ontwikkeling wel nog kunnen verderzetten.

Albert haalt bijvoorbeeld de evolutie van Van Aert als bewijs aan. "Ik herinner me de jonge Wout van Aert: dat was een sprinkhaan, een pink dik. Als je hem zag staan in zijn grote koerstrui, zou je hem vijf frank gegeven hebben."

NIELS ALBERT WAARSCHUWT VOOR VEEG TEKEN

Al mag er ook wel een kanttekening geplaatst worden. "Anderzijds, Van Aert eindigde toen al vooraan, ondanks zijn gestalte. Ook als klein, mager ventje deed hij mee voor het podium. Een jeugd-WK zegt niet alles, maar wel veel. Als je dit weekend geen top tien hebt gereden, is dat een veeg teken."