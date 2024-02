Incident Van der Poel doet Albert uitpakken met verrassend standpunt: "Ik wil niet schieten op techniekers van de ploeg"

Van der Poel heeft een schitterend veldritseizoen afgewerkt, met het WK als orgelpunt. Niels Albert zag hoe VDP enkel in Benidorm niet kon winnen en komt met een technisch betoog.

Daar was Van der Poel door kettingproblemen al snel op achtervolgen aangewezen. In LAMBERT & ALBERT worden de mecaniciens uit de wind gezet. "Als je ketting na door wat putten te rijden er aan de binnenkant afligt, ligt dat daarom niet aan de technieker. Dat kan puur pech zijn", schetst Niels Albert die situatie.

"Dat Mathieu zijn ketting eraf rijdt in Benidorm, is niet de fout van een technieker." Al is de ex-crosser die zelf een fietsenwinkel heeft wel van mening dat pakweg het monteren van een fiets bij Alpecin-Deceuninck niet het moeilijkste werk is.

© photonews

"Ik wil zeker niet schieten op de techniekers van de ploeg. Maar techniekers die in een fietszaak werken, kunnen veel meer dan techniekers die aan de fiets van bijvoorbeeld Mathieu van der Poel werken. De fietsen van Mathieu zijn altijd hetzelfde. Daar is niets anders aan. Da's elke dag hetzelfde, er is geen verrassing."

Die fietsen moeten natuurlijk correct in mekaar steken, maar dat is het dan ook. "De mannen die vaak in fietszaken werken, krijgen een mountainbike, verschillende veringen voor zich. Die krijgen met SRAM, met Shimano te maken. Die hebben een veel breder publiek. Om dat altijd correct te doen, is een kunst."