Johan Bruyneel spreekt volledig tegen dat het gemakkelijk is voor Mathieu van der Poel: "Het is echt gek!"

Mathieu van der Poel speelt de meest gekke dingen klaar, alsof het normaal is. Johan Bruyneel onderstreept hoe moeilijk het is om zoals Van der Poel zes keer wereldkampioen veldrijden te worden, en dat op zo'n dominante wijze.

Ook in de podcast THEMOVE wordt dus teruggeblikt op het WK veldrijden. "We kunnen weer verder gaan: Mathieu van der Poel heeft weer een koers gewonnen. Natuurlijk verwachtte iedereen dat hij het WK ging winnen. Maar je moet het nog altijd doen", betuigt Johan Bruyneel zijn respect.

"Zijn zesde wereldtitel komt er negen jaar na zijn eerste. Op dezelfde plek, in Tabor, op dezelfde plek. Ik ben er van onder de indruk hoe sterk een kerel als Van der Poel is. Je kunt zeggen dat het saai of gemakkelijk is: het is nooit gemakkelijk. Je moet omgaan met de druk."

BLITZSTART VAN DER POEL

Een blitzstart zette Van der Poel al aardig op weg. "Hij schoot goed uit de startblokken en lag na één meter in de eerste positie. In het begin had hij 10-15 seconden voor op de tweede man in koers en daarna bleef hij maar gaan. En hij gaat heel snel. Hij heeft geen enkele fout gemaakt. Dat is al te gek."

Zeker gezien de voorgeschotelde omstandigheden. "Op een zwaar, modderig en glibberig parcours. Wat heel indrukwekkend is, is de manier waarop hij op zijn fiets zit en alles onder controle heeft. Het is echt gek!"