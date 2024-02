Kamp-Van Aert weerlegt de druk na aankondiging van grote naam: "Sterke Mathieu van der Poel de grote favoriet"

Het kamp-Van Aert begint weer aan een wegseizoen met dezelfde doelen. De druk wordt doorgeschoven naar Van der Poel met het oog op de klassiekers.

Voornamelijk voor de Ronde van Vlaanderen is er wel een zaak die de kansen van Van Aert doet stijgen: Pogacar heeft aangekondigd om niet aan de start te staan. De Sloveen trekt ook niet naar Parijs-Roubaix. "Het maakt een enorm groot verschil dat Pogacar er niet bij is", erkent Merijn Zeeman in een gesprek met GCN.

VAN DER POEL DE GROTE TEGENSTANDER

"Hij was vorig jaar veruit de beste. Het zou ongelooflijk moeilijk zijn om hem te verslaan als hij erbij is. Maar we zitten nog altijd met een supersterke renner als Mathieu van der Poel", is de sportief directeur van Visma-Lease a Bike allesbehalve zegezeker. "Hij heeft al twee keer gewonnen."

Dan gaat het over de Ronde. "Hij is in mijn opinie de grote favoriet voor deze koersen", zegt Zeeman over Van der Poel. "Vorig jaar was hij supergoed in alle koersen waar hij goed in wou zijn. Hij zal heel goed zijn op de belangrijkste momenten van het jaar en dat maakt onze taak ook heel helder."

MERIJN ZEEMAN KENT DE UITDAGING

"We moeten beter zijn dan vorig jaar om hem te verslaan", is de conclusie. "Het is een leuke uitdaging om te zien of we dichter bij hem kunnen komen."