Klasse van Van der Poel prachtig om naar te kijken, maar Thijs Zonneveld sabelt toch WK veldrijden neer

Het WK veldrijden van 2024 zal Thijs Zonneveld niet lang bijblijven, ook al is Mathieu van der Poel dan op overweldigende wijze wereldkampioen geworden. Enige spanning was ver te zoeken in Tabor.

Dat haalt de Nederlandse journalist/wielrenner ook aan in de podcast In Het Wiel. Zonneveld is streng voor wat het weekendje Tsjechië uiteindelijk opgeleverd heeft. "Wat is me na het WK in Tabor bijgebleven? Niets. Het is echt een saai WK zonder verhaal."

"Er waren heus wel mooie momenten", probeert hij het ook positief te bekijken. "Van Empel en Van der Poel waren een klasse apart, prachtig om naar te kijken. Het was mooi om naar het afscheidsrondje van Stybar te kijken. Ik vond Nieuwenhuis echt goed, wat Brand deed was knap. Del Grosso reed in een prachtige stijl bij de U23."

Die drie Nederlandse winnaars zoveel beter dan de rest

Daar moest dit WK het dan ook wel van hebben. "Die drie Nederlandse winnaars waren zoveel beter dan de rest dat het nooit echt spannend werd. Ik heb oude WK's herbekeken en in vergelijking was dit WK retesaai. Het parcours lag er totaal anders bij dan iedereen vooraf dacht."