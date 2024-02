Nog merkwaardige poging gedaan om Wout van Aert alsnog op WK veldrijden te krijgen

Wat jammer dat Wout van Aert er niet bij was op het WK veldrijden. Terwijl allerlei vragen gesteld worden rond de toekomst van Van der Poel, was het zware parcours in Tabor toch ook wel echt iets voor Van Aert geweest.

Thijs Zonneveld laat zich in de podcast In Het Wiel in de eerste plaats uit over zijn landgenoot. "Van der Poel heeft wel aangegeven dat het record van De Vlaeminck in zijn achterhoofd zit. Hij heeft ook aangegeven dat hij wel eens nadenkt over een winter zonder cross. Die terugtrekkende beweging zie je ook bij Van Aert en Pidcock."

TRAINER LAAT VAN AERT NIET INVLIEGEN

Zelfs nog in grotere mate. "Ook voor een wereldtitel kunnen Van Aert en Pidcock zich niet meer opladen. Toen ik zag hoe het parcours erbij lag, heb ik nog een appje gestuurd naar Mathieu Heijboer om te vragen: "Kan je Van Aert niet alsnog invliegen?" Dat is het ook niet geworden. Aan mij heeft het niet gelegen", lacht Zonneveld.

Dan maar terug naar Van der Poel: houdt die het na zijn zesde wereldtitel voor bekeken of zien we hem toch nog in de cross? "Het zag er op het podium uit alsof Van der Poel een vinkje had gezet. Ik kan mij niet voorstellen dat hij dat record laat liggen."