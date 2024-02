Opmerkelijk nieuws verkondigd over de wereldtitel van Mathieu van der Poel

Dat Mathieu van der Poel de wereldtitel gepakt heeft, daar kijkt niemand van op. Het mooiste aan de wielersport is vaak het verhaal achter een prestatie.

In de PlaySports-podcast LAMBERT & ALBERT hebben ze ook teruggeblikt op het WK veldrijden. "Ze komen een eerste keer aan de aankomst voorbijgereden en Nieuwenhuis hangt nog op zeven of acht seconden en de rest al op dertig-veertig seconden... Dan weet je eigenlijk al hoe laat het is", had Niels Albert al snel door hoe het zat.

© photonews

Over de wereldkampioen moest duidelijk niet gediscussieerd worden. "Mathieu is een terechte winnaar. Hij is een goeie coureur die sowieso moeilijk te kloppen is. Over het parcours kun je veel dingen zeggen, maar op zich heeft elke categorie een terechte winnaar gekregen."

"Hij reed op een spiksplinternieuwe fiets", zegt Paul Herygers over Mathieu van der Poel. "Ik heb nog een nieuwtje: weet je hoeveel ze er zo klaar hadden staan? Vijf. Je zou denken dat hij zou rijden met zijn machine waar hij de voorbije tijd had mee reed, maar neen. Spiksplinternieuw." Vandaar ook het gebaar van VDP aan de finish.