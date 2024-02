Toon Aerts rijdt nog drie crossen dit seizoen en heeft één groot doel

Nog amper tien dagen voor Toon Aerts zich opnieuw crosser mag noemen. Dan loopt zijn dopingschorsing namelijk af.

Na het WK veldrijden staan er nog maar een paar veldritten op het programma. In Maldegem (07/02), Middelkerke (10/02) en Lille (11/02) zal dat nog zonder Toon Aerts zijn. Maar voor de laatste drie crossen is dat anders.

Want in Sint-Niklaas (17/02), Brussel (18/02) en Oostmalle (25/02) zal hij er wel bij zijn. Voor Aerts zullen het zijn eerste crossen in twee jaar zijn, zijn laatste dateert van 13 februari 2022 in Brussel.

UCI-punten

"Er zal niemand met zoveel zin aan de start van de laatste 3 veldritten staan als ik", zegt Aerts bij Sporza. Het seizoen zal dus maar één week duren voor Aerts, maar het is wel heel belangrijk.

Aerts wil vooral UCI-punten scoren vanaf volgend seizoen al enkele plaatsen op te schuiven in de start. "Ik zal dus niet vanaf mijn eerste cross meedoen voor de winst, al hoop ik stiekem van wel", klinkt het nog.