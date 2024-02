Uitspraken van Merijn Zeeman zullen Wout van Aert enorm blij maken

Het is eerder een bevestiging waar Merijn Zeeman mee voor de dag komt, maar het zal Wout van Aert wel enorm blij maken: Visma-Lease a Bike blijft vastberaden om in de Ronde en Roubaix de hoofdvogel af te schieten. Na het succes van vorig jaar in de grote ronden is dat de ultieme uitdaging.

De sportief directeur van Visma-Lease a Bike maakt in een gesprek met GCN de balans op van wat in het klassieke werk al verwezenlijkt is. "We hebben vorig jaar vijf klassiekers gewonnen. Dat is natuurlijk vrij goed, maar het grote doel is natuurlijk de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

VISMA-LEASE A BIKE WIL PERFORMANCE OPTIMALISEREN

Dan gaat het over de belangrijkste afspraken in het wielerseizoen voor Wout van Aert. "Die koersen zijn duidelijk moeilijker te winnen dan de andere koersen. We kijken altijd naar dingen die we kunnen optimaliseren vanuit het standpunt van performance."

Waar gaat het dan precies over? "Dat zijn training, voeding, tactieken, strategie en al de dingen die we constant proberen te verbeteren om dichter bij de overwinning te komen. Dat is de grootste job die we hebben." Het zal Van Aert als muziek in de oren klinken dat ze zich bij zijn ploeg dubbel plooien om in 'zijn' koersen hun slag te slaan.