Wout van Aert en Mathieu van der Poel zorgen voor opvallende trend, blijft die ook duren? "Dat is altijd zo geweest"

Als er twee trendsetters zijn in de wielersport, zijn het Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Het is nu opnieuw prijs: steeds meer buitenlandse renners proberen hun traject na te bootsen.

Het Belgische veldrijden lijkt met een mindere volgende generatie geconfronteerd te worden. Niels Albert tilt daar niet zo zwaar aan, aangezien de bond en de ploegen wel goed werk leveren. "Wat wel een trend is: in het buitenland neemt de interesse voor de cross toe, en dus ook de concurrentie", stelt hij vast in HLN.

"Althans toch bij de jeugd. Frankrijk, Groot-Brittanië, Denemarken, Amerika... in die landen zien ze ook wat Wout van Aert en Mathieu van der Poel presteren. Ze zijn daar gaan beseffen dat veldrijden niet eens zo slecht is voor de explosiviteit en stuurvaardigheid, en dus laten ze hun jonge renners vaker crossen."

Of die dan ook in de crosswereld blijven vertoeven, is dan weer een heel andere vraag. "Meestal is dat iets tijdelijks: als ze ouder worden, vertrekken die coureurs naar de weg. Dat is altijd zo geweest - Julian Alaphilippe was ook geen slechte crosser."