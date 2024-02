Belgische veldrijdster zet Nederlanders een hak in Exact Cross Maldegem

Laura Verdonschot heeft de Exact Cross in Maldegem op haar naam geschreven. Daarmee wil ze een mindere periode achter haar laten.

Laura Verdonschot won dit jaar al vijf keer in Spanje, een keer in Portugal en een keer in Nederland, maar haar laatste zege in eigen land dateerde al van 1 december 2019. Toen pakte ze de overwinning in Mol.

“Deze achtste overwinning van het seizoen doet deugd”, klonk het bij Laura Verdonschot na haar zege in de Parkcross in Maldegem. “Ik heb een mindere periode achter de rug en hoop die nu definitief achter mij te laten.”

Deze zege smaakt net dat tikkeltje beter. “Een televisiecross winnen is natuurlijk altijd specialer dan winnen in pakweg Spanje of Portugal. Maar die zeges tellen natuurlijk ook wel mee. Winnen is winnen.”

Nochtans zat het gevoel niet echt goed vandaag. “Ik had niet het gevoel dat ik de beste benen had en ik had heel wat last aan de rug. Het was hier ook veel draaien en keren en dat was niet bevorderlijk voor mijn blessure. Bovendien is het op deze omloop moeilijk om het verschil te maken.”

Op drie ronden van het einde maakte ze het verschil in het zand. “Daarna volgde een vettige strook, waarop ik mijn voorsprong nog verder kon aandikken, voor we de voorlaatste ronde introkken. Het kwam erop aan op de moeilijkere stroken het volle pond te geven, om zo het verschil te maken. Dat lukte.”