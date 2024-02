Eli Iserbyt dankt zege aan valpartij van man voor hem: "Het was niet simpel na Tabor"

Eli Iserbyt won de Parkcross in Maldegem. Zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout bolde als tweede over de finish.

Pim Ronhaar reed op kop in Maldegem, maar ging onderuit. De twee renners van Pauwels Sauzen-Bingoal reden zo naar de eerste twee plaatsen in deze Exact Cross, met Eli Iserbyt als winnaar uiteindelijk.

“Het was natuurlijk jammer dat Pim viel, maar ik wilde net demarreren”, vertelde Iserbyt in het flashinterview na afloop van de cross. “Ik zat erachter en wilde alles geven voor die overwinning. Niels Vandeputte kwam nog wel terug en toen koos ik nog voor een extra versnelling, om zeker te zijn.”

Eli Iserbyt ging in de laatste ronde bijna mee onderuit met Ronhaar. “Ik kon hem net ontwijken en reed nog tegen hem aan. Gelukkig lag het niet te nat, want dan was ik ook gevallen. Ik denk dat Pim net a bloc zat en dan kun je toch foutjes maken.”

Ploegmaat Vanthourenhout werd tweede. “Ik denk dat we een heel goede wedstrijd reden. 1 en 2 is supermooi, dus het is een heel goede dag voor ons. Het was niet simpel, iedereen is goed teruggekomen uit Tabor. We krijgen nog mooie wedstrijden.”