Herygers verklaart markante uitspraken over Van Aert en Van der Poel: "Er was even geen klank tussen mij en Wout"

Paul Herygers kent u als een vat vol markante uitspraken tijdens de tv-uitzendingen van de cyclocross. Af en toe kan er wel al eens iets in het verkeerde keelgat schieten.

Zoals na het WK van 2015: Herygers zei toen op tv dat hij niet zoals Van Aert met een nieuwe, gemonteerde fiets had gereden. "Ik heb gezworen om het daar niet meer over te hebben", haalt Herygers het met een monkellachje aan tijdens de PlaySports-podcast LAMBERT & ALBERT.

"Er is even geen klank geweest, maar Wout is een volwassen kerel. Dat is ondertussen allemaal al lang achterhaald. Ik weet nog van zijn vader - ik moet nog opletten met wat ik zeg - dat Wout vond dat ik de mecaniciens een klein beetje in de kou had laten staan. Ik vond destijds dat ik dat mocht zeggen."

SAPPIGE UITSPRAAK OVER VAN DER POEL

Als cocommentator pakt Herygers ook nu nog steeds uit met sappige uitspraken. Eentje over Van der Poel: 'Ik denk dat hij meer moeite heeft met een band op zijn wiel leggen dan met wereldkampioen worden.' Ook daar zit een verhaal achter.

"We zaten onlangs op de luchthaven en ik zat naast Christoph Roodhooft. En ineens belt Mathieu van der Poel: "Hé, Christophe, ik krijg die band niet opgepompt, ik kan die band er niet op leggen." Ik mocht dat natuurlijk niet horen, vandaar dat die quote kwam", verklaart Herygers.

VAN DER POEL EN ROODHOOFT BELLEN HEEN EN WEER

Het was ook geen onlogisch probleem. "Dat waren splinternieuwe, hoge velgen. Natuurlijk is dat moeilijk om daar een band op te krijgen. Hij belde twee of drie keer. Ik dacht bij mezelf: "Miljaar, die wordt rapper wereldkampioen dan dat hij een band kan leggen." Dat is natuurlijk maar even dat je daar moeite mee hebt."