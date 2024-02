Michael Vanthourenhout helpt Iserbyt aan zege: "Mooi dat we het afmaken"

Pauwels Sauzen-Bingoal pakte plek één en twee in de Parkcross in Maldegem. Al kregen ze een helpende hand van Pim Ronhaar.

Michael Vanthourenhout kon best leven met zijn tweede plek in de Exact Cross in Maldegem. “Ik voelde dat ik aan het leeglopen was, dus het was maar goed dat Eli er voorbij kwam. 1 en 2 is zeker mooi”, klinkt het bij de West-Vlaming in het flashinterview na de koers.

Vanthourenhout zette lange tijd de achtervolging in op Ronhaar die toen nog aan de leiding reed. Zo legde hij de basis voor de overwinning van ploegmaat Eli Iserbyt, nadat de Nederlander tegen de vlakte ging.

Nochtans leek Ronhaar op weg naar de overwinning in Maldegem. “Ik kon niet direct pareren en voelde dat ik het gaatje zo klein mogelijk moest houden. Toen hij viel, kreeg je wel wat moraal. Het was een spannende cross, dus mooi dat we het kunnen afmaken.”

Vanthourenhout bevestigt zo opnieuw na zijn bronzen medaille afgelopen weekend op het WK veldrijden in het Tsjechische Tabor.