Movistar komt met voorstel voor grote rondes dat monden doet openvallen

Wielerploeg Movistar komt met een opvallend voorstel voor grote rondes. Iets waar veel mensen toch stevig van zullen opkijken.

Het wielrennen zorgt voor heel wat spektakel, maar de grote aandacht gaat nog altijd naar de drie grote rondes. Door de doorgedreven professionalisering van de wielerteams is het haast onmenselijk geworden om die volledig uit te rijden.

Grote baas Eusebio Unzue doet bij de Franse sportkrant L’Equipe een opmerkelijk voorstel om de koers en vooral de grote rondes menselijker te maken voor heel wat renners. “We blijven dingen doen zoals 40 jaar geleden, toen ik begon. Maak de regels eens wat menselijker. Wees niet zo grof, zo overdreven onmenselijk”, klinkt het.

“Een renner die valt, moet soms zestig of tachtig kilometer afleggen met een gebroken bot om de volgende dag te kunnen starten. Hij kan namelijk pas onderzoeken ondergaan als hij bij de finish is.”

Vervangers in grote ronde

Uzue zou die renner in de ambulance laten stappen en de volgende dag toch opnieuw laten starten als zijn medische toestand het toelaat. Een soort van blessurebehandeling. Een ander voorstel dat hij doet is zelfs om wissels door te voeren.

“Waarom zouden we dat niet toestaan als er in de eerste week een van je renners moet opgeven? Alle ploegen bereiden zich voor met tien of elf renners, wij laten er op het laatste moment twee of drie thuis en als er een renner valt, heb je dan geen recht op een invaller?”

Volgens de teambaas moet het wielrennen evolueren en een stap vooruit zetten. Verandering is nodig om vooruitgang te boeken, zo klinkt het nog.