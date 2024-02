Opvallende cijfers: Van Aert en Van der Poel trainen vele uren meer dan andere crossers

Mathieu van der Poel en Wout van Aert reden deze winter een beperkt crossprogramma. Dat vertaalt zich ook in een groot verschil aan trainingsuren met andere crossers.

Crossen vraagt veel energie van de renners. Ook al leggen Wout van Aert en Mathieu van der Poel heel veel aandacht op het voorjaar op de weg, toch blijven ze ook gigantisch veel uren trainen als ze aan het crossen zijn.

De twee zijn haast uniek in hun aanpak van cross combineren met maximaal inzetten op het voorjaar. En dat heeft ook zijn gevolgen voor het aantal trainingsuren dat ze pakweg in de maand januari op de fiets zitten.

“De meeste wegrenners werken in januari zo’n 25 à 30 trainingsuren per week af. Daar zullen Wout en Mathieu niet ver van af zijn. Zij lassen tussen de crossen door ook nog duurtrainingen in. Dankzij hun grote motor recupereren ze daar zo snel van dat ze even competitief blijven in het veld”, zegt wielercoach Paul van den Bosch aan Het Nieuwsblad.

Vraagtekens bij Thibau Nys

Dat is een heel ander verhaal dan pakweg Eli Iserbyt of Michael Vanthourenhout. Aan hen moet je niet vragen om zoveel te trainen, gaat Van den Bosch verder. “Zij trainen tijdens de winter doorgaans maar zo’n 10 à 12 uur per week door de opeenvolgende wedstrijden en omdat ze die grote motor niet hebben. Dat is iets voor de happy few.”

Misschien dat Pidcock ook kan trainen als Van Aert en Van der Poel, maar van Thibau Nys is dat bijvoorbeeld nog helemaal niet duidelijk of hij zoiets lichamelijk zal aankunnen.

“Hij gaat straks ook weer op de weg koersen, maar neemt nu eerst drie weken vakantie, bereidt zich dan twee maanden voor en begint pas eind april weer in de Ronde van Romandië. Wout en Mathieu pieken na een korte pauze alweer opnieuw”, besluit Van den Bosch.