Patrick Lefevere komt terug op fusieverhaal met Jumbo Visma: "Dat geloof ik nog altijd niet"

Eind vorig jaar barstte het fusieverhaal tussen Soudal-QuickStep en Jumbo Visma los. Uiteindelijk kwam het niet tot een samensmelting van beide ploegen.

Het was ongetwijfeld het wielernieuws van 2023. Soudal-QuickStep en Jumbo Visma zouden fusioneren tot één grote wielerploeg. Er kwam gigantisch veel kritiek op die plannen, waardoor alles uiteindelijk afgeblazen werd.

In een gesprek met De Rode Lantaarn doet Patrick Lefevere nog eens uitgebreid het verhaal over de mogelijke samenwerking tussen beide wielerploegen.

“Robert van der Wallen, een hele sympathieke man, en Zdenek Bakala wilden het grootste team voor de komende tien jaar formeren. Zij hebben alles al. Huizen, vliegtuigen. Wat is dan nog de uitdaging? Die uitdaging was de grootste ploeg beginnen, die op alle fronten wint”, klinkt het.

Ongeloof over fusie met Jumbo Visma

Het plan was om al in 2024 samen te werken, maar Lefevere stelde zelfs vragen bij het idee om in 2025 als één grote wielerploeg naar buiten te komen. Toen duidelijk werd dat het vooral bij Soudal-QuickStep een sociaal bloedbad zou worden ging de fusie niet meer door.

“Mijn vrouw werkt hier ook. Die zei dat ik voor mijn mensen moest kiezen, maar heel cru gezegd: als ik het moeilijk zou hebben, wie helpt mij dan? Ik vraag alleen dat mensen eerlijk zijn tegen mij”, gaat Lefevere verder.

Al waren er nog andere opties. “Ik wist dat mijn personeel en renners er de dupe van zouden worden. De oplossing was een soort B-team, dat was een van de laatste ideeën, maar uiteindelijk is het totaal geklapt. Niet aan de Belgische kant. Het heeft voor onrust gezorgd. Overal. Die van Visma zeggen van niet, maar dat geloof ik niet. Er was veel spanning.”