Vrouw van Eli Iserbyt klapt uit de biecht: "Dat wil hij niet voor de cross"

Eli Iserbyt heeft een prachtig seizoen gereden. Daarvoor kan hij ook elke keer rekenen op de steun van zijn vrouw Fien Maddens.

De 25-jarige Fien Maddens cijfert zich graag weg voor haar man Eli Iserbyt, ook al komt daar ontzettend veel kritiek op, zo liet ze onlangs nog weten.

Die kritiek weerhoudt haar echter niet om elke keer aanwezig te zijn op de cross en daar haar man aan te moedigen om het beste van zichzelf te geven.

En volgens Maddens weet Iserbyt dat enorm te appreciëren, dat zij aanwezig is op elke cross dat hij het veld induikt.

Niet te veel volk in de mobilhome bij Iserbyt

“Hij staat er alleszins wel op dat ik er altijd bij ben, omdat ik specifieke taken heb”, vertelt Maddens aan de Krant van West-Vlaanderen.

Al zijn er ook zaken die Iserbyt helemaal niet wil. “Sinds ik meega naar de cross, is het aantal mensen dat voor de cross in de mobilhome komt gehalveerd. Enkel Eli, zijn broer – die de mechanieker is – en ik komen daar nog binnen.”

En daar heeft de veldrijder een heel goede reden voor. Te veel volk helpt hem niet vooruit om zich voor te bereiden op de wedstrijd die hij moet rijden. “Eli wil het in zijn mobilhome immers zo rustig mogelijk hebben”, besluit Maddens.