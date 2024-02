Zdenek Stybar zegt welke gevolgen een winter zonder cross voor Van der Poel zal hebben

Mathieu van der Poel werd zondag wereldkampioen in het veld. Zdenek Stybar zette in eigen land een punt achter zijn carrière.

Het WK veldrijden in Tabor was het eindpunt voor Zdenek Stybar. Hij was één van de beste veldrijders ooit en maakte net als Wout van Aert en Mathieu van der Poel de overstap naar het koersen op de weg.

Zo won hij in de Tour de France een rit, maar won ook koersen als de Strade Bianche, de E3-prijs en de Omloop Het Nieuwsblad. Hij kan dan ook als geen ander inschatten wat de gevolgen voor Mathieu van der Poel zullen zijn als hij een winter niet crosst.

Cash betalen op einde van het seizoen

“Veertien keer crossen zoals Mathieu nu deed, betekent ook veertien dagen minder mentale rust. Zodra de klassiekers op volle toeren komen, zijn er nog weinig rustmomenten”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Als je dan in de winter ook al onder druk stond, kan je dat naar het einde van het seizoen cash betalen. Ik snap Mathieu.”

Fysiek beter zal Van der Poel normaal niet worden door niet te crossen. “Dat hoop ik in elk geval voor zijn concurrenten, haha. Zijn conditie zal wel nog stabieler zijn. Hij gaat meer uitgerust zijn en beginnen met een goede vorm en die kunnen doortrekken tot de zomer of het najaar.”