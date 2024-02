🎥 Lotte Kopecky laat meteen van zich spreken, ploeggenote heeft iets te zeggen over wereldkampioene

Lotte Kopecky heeft haar ploeggenote Lorena Wiebes meteen naar een eerste ritzege geleid in de UAE Tour. De Nederlandse kwam nadien met een mooi compliment voor de wereldkampioene.

Dit jaar begint Kopecky haar seizoen eens niet met de Omloop Het Nieuwsblad, maar wel met de UAE Tour. De Belgische wereldkampioene zal vooral als lead-out fungeren voor haar ploeggenote Lorena Wiebes.

Dat gebeurde ook in de eerste rit, Kopecky rukte zich samen met Wiebes in het wiel al een beetje los van het peloton, waardoor de Nederlandse slechts 100 meter moet sprinten. Een makkelijke eerste zege van het seizoen.

Mooi compliment voor Kopecky

"Lotte is geweldig en ik ben blij hoe we voor elkaar werken. Dat doen we bij deze ploeg graag voor elkaar", zei Wiebes na afloop. Wiebes is ook de eerste leidster in de UAE Tour, vrijdag staat er opnieuw een etappe voor de sprinters op het programma.

Kopecky bolde uiteindelijk nog als achtste over de streep en staat zo nog goed in het klassement. Zaterdag staat de lastigste etappe op het programma, met de aankomst op de Jebel Hafeet (10,8 km aan 7%).