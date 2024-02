🎥 Timothy Dupont schiet meteen raak in Turkije, Mads Pedersen zet zijn zegereeks verder

Timothy Dupont heeft in Turkije de eerst rit van de Ronde van Antalya gewonnen. In Frankrijk was Mads Pedersen opnieuw aan het feest.

In een etappe van 135 kilometer probeerde de nieuwe pro-continentale ploeg TDT-Unibet meteen te scoren. Owen Geleijn, die de overstap maakte van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, trok met Sébastien Reichenbach (Tudor) op pad.

Maar de twee werden net voor de sprint nog bijgehaald door het peloton. Daarin toonde Timothy Dupont zich dus de sterkste, hij haalde het voor de Italianen Giovanni Lonardi en Alberto Bruttomesso. Dupont is logischerwijze ook de eerste leider.

Timothy Dupont s'adjuge la 1ère étape au sprint du #TourOfAntalya ! 🇧🇪 pic.twitter.com/DCK8rMmSEn — Le Stade (@le_stade) February 8, 2024

In Frankrijk stond dan weer de eerste rit van de Tour de la Provence op het programma. In een proloog van iets meer dan twee kilometer was Mads Pedersen de snelste. Hij haalde het voor zijn ploegmaat Söderqvist en de Brit Watson.

Voor Pedersen is het al zijn derde overwinning van het seizoen. De Deen won al een rit en het eindklassement in de Ster van Bessèges, ook in Frankrijk. Samen met de Australiër Sam Welsford is hij voorlopig de zegekoning van 2024.

Results powered by FirstCycling.com