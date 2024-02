📷 Wereldkampioen Mathieu van der Poel geniet nog even van gevaarlijke(?) vakantie

Mathieu van der Poel werd afgelopen zondag voor de zesde keer wereldkampioen veldrijden. Zijn crossfiets mag nu aan de kant en maakte nog even tijd voor vakantie.

Terwijl toppers zoals Remco Evenepoel en Wout van Aert binnenkort al hun eerste wegkoers rijden, is Mathieu van der Poel nog even op vakantie. De Nederlandse wereldkampioen trok samen met zijn schoonfamilie naar Oostenrijk.

Daar trok Van der Poel zijn skilatten aan, kunnen we afleiden uit een Instagram-post van zijn vriendin Roxanne Bertels. Toch een gevaarlijke sport om blessures op te lopen, als dat maar goed komt voor Van der Poel.

Programma Mathieu van der Poel

Zijn programma voor de weg maakt Van der Poel pas over zo'n 10 dagen bekend, al lijkt het nu al vast te staan dat de Nederlander in Italië opnieuw in koers zal komen. Dat zou dan voor de maand maart zijn.

De Strade Bianche (02/03) of Tirreno-Adriatico (04/03-10/03) zijn allebei een optie. Al is de kans het grootst dat Van der Poel pas in Milaan-Sanremo (16/03) opnieuw in actie zal komen.