Alpecin-Deceuncinck deed opnieuw een meesterzet: "Niemand wilde hem, ook Jumbo-Visma niet"

Nederland pakte in Tabor drie wereldtitels in het veldrijden. Onder meer bij de beloften pakte Tibor del Grosso de regenboogtrui.

Met Mathieu van der Poel, Fem van Empel en Tibor del Grosso was Nederland bijzonder succesvol op het WK veldrijden. Bondscoach Gerben de Knegt is misschien wel het meest trotst op de titel van Del Grosso.

Alpecin-Deceuninck

"Niemand wilde hem (eind 2021, nvdr.) hebben, ook Jumbo-Visma niet. Blijkbaar stond hij bekend als moeilijke jongen, maar dat is hij helemaal niet", zegt de Nederlandse bondscoach bij In de Leiderstrui.

De Nederlandse ploeg Metec viste hem op. Na het WK van 2023 (waar Del Grosso tweede werd bij de beloften, nvdr.) wilde Alpecin-Deceuninck hem uiteindelijk contracteren, maar ook daarvoor moest ik nog praten als brugman."

"Ik hoop me te blijven ontwikkelen, zowel in de cross als op de weg", zegt Del Grosso zelf. "Ik zie wel waar ik uitkom, ik zit op een goede plek om me te ontwikkelen. Waar mijn hart ligt? Bij beiden."