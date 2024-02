Geen beterschap in zicht: Laurens Sweeck krijgt stevig verdict na rampseizoen

Laurens Sweeck blijft op de sukkel. Donderdag moest hij tevreden zijn met een achtste plaats in Maldegem.

Het WK veldrijden was voor Laurens Sweeck een teleurstelling. Hij werd 14de en was laatste van de negen Belgen die in Tabor meededen bij de profs. Terwijl vorig seizoen zijn beste seizoen ooit was, was dit seizoen zijn slechtste.

De oorzaak is wel duidelijk. "Het lukt momenteel niet voor Laurens, hij heeft nog altijd last van zijn covid-infectie. Goed rusten wordt het devies na het seizoen", zei zijn vader Stefaan Sweeck bij Sporza.

Nog een zege dit seizoen?

Na het WK kwam Sweeck zelf met een verklaring. "Het is wat van alles. Eerst was er die spierscheuring, dan ben ik wat aan de sukkel geweest met ziekte, corona gehad in december… Ik weet het niet, maar het zal alles wat bij elkaar zijn", zei hij.

Sweeck wil evenwel nog wat van zijn seizoen maken. "Het is niet geweest wat het moet zijn, maar ik hoop er toch nog wat aan te breien. Misschien kan ik het seizoen toch nog goed eindigen."