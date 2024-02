Herygers weet waarom Van der Poel wil stoppen met crossen: "Ze hebben hem daar pijn gedaan"

Hangt Mathieu van der Poel straks zijn crossfiets aan de haak? De Nederlander denkt erover na en Paul Herygers denkt te weten waarom.

Voor de zesde keer al werd Mathieu van der Poel in Tabor wereldkampioen veldrijden. Of we de regenboogtrui ook volgend seizoen in het veld zullen zien, valt echter nog af te wachten. Van der Poel blijft er vaag over.

De Nederlander herhaalde wel enkele keren dat hij ook eens een volledige winter in Spanje zou willen blijven, om in optimale omstandigheden te kunnen trainen voor het wegseizoen. Al staat er niet vast dat hij dat volgende winter zal doen.

Spuugincident Hulst

Toch denkt Paul Herygers dat Van der Poel volgende winter zou kunnen overslaan. "Ze hebben hem pijn gedaan in Hulst. Dat publiek die hem daar bekogeld heeft met van alles en nog wat. Daar hebben ze hem geraakt", zegt hij bij Lambert & Albert.

Van der Poel was het in de laatste ronde in Hulst helemaal zat en spuugde richting het publiek. De Nederlander kreeg er van de UCI een boete voor, maar veel mensen uit de veldritwereld was het een begrijpbare reactie.