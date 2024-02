Ine Beyen schrok stevig van Lotte Kopecky: "Ik trok grote ogen"

Voor Lotte Kopecky was 2023 een wonderjaar met heel wat mooie zeges. Dit jaar wil ze ook in andere wedstrijden haar kans gaan.

Met winst in de Omloop Het Nieuwsblad, Nokere Koerse, de Ronde van Vlaanderen, het BK tijdrijden en BK op de weg, een rit in de Tour en als kers op de taart het WK op de weg. Een boerenjaar voor Kopecky.

Luik-Bastenaken-Luik

In de Tour verbaasde Kopecky vriend en vijand door ook bergop mee te gaan met de besten ter wereld. Als klimmer wil Kopecky nog wat meer haar grenzen aftasten. En daarom neemt ze ook deel aan Luik-Bastenaken-Luik.

"Toen Lotte besliste dat ze ook top wil zijn in Luik, trok ik toch even grote ogen", zegt Ine Beyen bij Sporza Daily. "Ik herken daar Annemiek van Vleuten in. Die had ook al zoveel gewonnen, maar vond altijd nog een andere koers die ze nog niet had afgevinkt."

"Bij Lotte is dat ook zo. Ze kan zoveel verschillende omlopen aan en wint koersen op verschillende manieren. En nu wil ze het eens proberen in Luik. Ik vind dat fantastisch", zegt Beyen nog.