Lefevere zag het liever anders met Evenepoel: "Had veel geld kunnen verdienen"

Remco Evenepoel begint zaterdag aan zijn wegseizoen in Portugal. Alles staat dit jaar in teken van de Tour, maar de dubbel Giro-Tour was ook een optie.

De Giro was vorig jaar goed begonnen voor Remco Evenepoel, met twee ritzeges. Hij had net voor de eerste rustdag de roze trui opnieuw om zijn schouders, maar ging door een positieve coronatest niet meer van start.

Geen Giro voor Evenepoel

Evenepoel had wel zin in revanche en wilde de Giro ook opnieuw rijden, in combinatie met de Tour. "Zoals Tadej Pogacar. Onze trainer heeft dat uit zijn hoofd gepraat, ik heb wijselijk gezwegen", zegt Patrick Lefevere bij De Rode Lantaarn.

Want organisator RCS was bereid om ver te gaan om Evenepoel opnieuw aan de start te krijgen. "Had hij de Giro gedaan, had ik veel geld kunnen verdienen", lachte Lefevere. Vorig jaar werd ook al een stevige som betaald om Evenepoel de Giro te laten rijden.

Lefevere zag nog een voordeel aan het rijden van de Giro voor de Tour. "Voor een podium gaan in de Giro zou veel druk hebben weggenomen. Nu gaat er net meer druk zijn. Maar de trainers hebben het beslist, ik heb me niet verzet."