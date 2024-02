Lotte Kopecky en Demi Vollering weg bij SD Worx-Protime? "Dan mogen ze vertrekken"

Lotte Kopecky en Demi Vollering hebben allebei een aflopend contract bij hun ploeg SD Worx-Protime. En het is niet zeker dat ze ook bij de ploeg blijven.

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat Demi Vollering een aanbieding zou hebben gekregen van UAE Team Emirates, de ploeg van Tadej Pogacar, van zo'n één miljoen euro per jaar. De Nederlandse weigerde.

"Ik weet niet hoe het precies zit, ik ben hun manager niet maar de sportdirecteur. Ik lees dezelfde verhalen en ook ik vind het veel geld", zegt Danny Stam bij GCN. "Ze is één van de beste rensters van het moment, dus we willen ze zeker houden, maar niet aan de prijs van één miljoen euro."

Transfer Kopecky?

"We willen Demi houden maar niet voor een blanco cheque. Het is duidelijk dat we verder willen met de bepalende rensters binnen onze ploeg. Maar als er iemand niet gelukkig is, dan kan ze vertrekken. Dat is hoe de wereld werkt en wij hebben limieten voor onze budgetten."

Net als bij Vollering loopt het contract van Lotte Kopecky eind dit seizoen af bij de Nederlandse ploeg. Of ze er blijft, is dus nog niet zeker. De Nederlandse ploeg heeft echter nog veel werk voor de boeg voor 2025.

Met Femke Gerritse, Marie Schreiber en Lorena Wiebes hebben amper 3 rensters al een contract voor 2025. 13 rensters zouden dat dus nog niet hebben. "Er kunnen er wel al meer zijn met een contract, maar daarover kan ik niets meer vertellen", zei Stam nog.