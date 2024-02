Met Wout van Aert als voorbeeld? Lotte Kopecky wil meteen uitpakken in eerste koers

Lotte Kopecky begint straks aan haar wegseizoen in de UAE Tour. En dat is toch een verrassing voor de wereldkampioene.

Traditioneel begon Lotte Kopecky haar seizoen op de weg de afgelopen jaren in de Omloop Het Nieuwsblad. Dit jaar is dat dus anders, want Kopecky is met haar ploeg SD Worx-Protime aanwezig in de UAE Tour.

Het was Kopecky zelf die het voorstelde bij ploegleider Danny Stam. "Ik was eerst redelijk verrast, maar werd er wel blij van. Ik kan haar ook volgen. Verandering van spijs doet nu eenmaal eten", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Het doet wat denken aan de situatie van Wout van Aert. Hij reed vorig jaar als voorbereiding op de Tour de Ronde van Zwitserland in plaats van de Dauphiné. Dit jaar rijdt Van Aert voor het eerst de Giro in plaats van de Tour.

Klimster Lotte Kopecky

Er zijn vier etappes in de UAE Tour, waarvan drie voor de sprinters. Daarin wordt de kaart getrokken van Lorena Wiebes, Kopecky mag het proberen in de rit naar Jebel Hafeet. Dat is meteen een serieuze test.

"We willen met Lotte ook weleens kijken hoe ver ze de derde dag komt op die bijna 11 km lange klim (stijgingspercentage 7 %, nvdr.). We moeten natuurlijk niet gelijk denken dat ze deze etappe kan winnen, maar hopelijk heeft ze een goede dag."