Patrick Lefevere haalt uit naar andere ploegen: "Ze liegen daarover, daar kan ik niet tegen"

Renners verdienen steeds meer geld en ploegen hebben ook een steeds groter budget. Over die lonen heeft Patrick Lefevere nog wel wat te zeggen.

Het zag er een hele tijd naar uit dat Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step zouden fuseren, maar die deal werd uiteindelijk afgeblazen. De Nederlandse ploeg ging verder als Visma-Lease a Bike, bij Soudal Quick-Step bleef alles uiteindelijk hetzelfde.

Ook qua budget moet Patrick Lefevere met sponsors als Soudal en Quick-Step niet klagen. "Waar ons budget nu zit? Ik hou zo’n cijfers liever voor mij, maar we staan ergens op plek zes-zeven", zegt Lefevere bij De Rode Lantaarn.

"En de collega’s liegen hé, daar kan ik niet tegen. Ze onderschatten hun budget", zei Lefevere nog. Bij Visma-Lease a Bike zou dat budget ongeveer rond de 50 miljoen euro liggen. Lefevere ging nog over door over geldzaken.

Loon Evenepoel

"Idem voor de lonen van bepaalde renners. Als die in de pers verschijnen, moet ik eens goed lachen. Ze zitten er altijd ver onder", zei hij nog. Volgens sommige bronnen zou Remco Evenepoel rond de 2 miljoen euro per jaar krijgen, maar dat is dus wellicht een onderschatting.