Ploegmaat klaar en duidelijk over ambities voor Remco Evenepoel in zijn eerste Tour de France

Komende zomer rijdt Remco Evenepoel voor het eerst de Tour. De verwachtingen van de buitenwereld liggen hoog, maar bij de ploeg zijn ze realistisch.

Na twee deelnames aan de Giro en twee aan de Vuelta rijdt Remco Evenepoel dit jaar voor het eerst de Tour. De Belgische kampioen gaat de confrontatie aan met Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en Primoz Roglic.

Evenepoel heeft het potentieel om de Tour te winnen, maar mikt hij op ritwinst en eventueel op het eindklassement, als alles meezit. "Remco heeft gelijk als hij zegt naast een ritzege ook te mikken op een top vijf in het algemeen klassement", zegt ploegmaat Louis Vervaeke bij La Dernière Heure.

Etappe winnen het doel

"Dat zijn ambities op maat van iemand die zijn eerste Tour rijdt. Hij kent deze specifieke uitdaging niet. Als je ziet hoe Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard de afgelopen edities hebben gedomineerd, is het goed om voorzichtig te zijn."

"Al kan Remco voor mij ongetwijfeld strijden voor het podium. Maar het is belangrijk dat hij deze uitdaging aangaat met zo weinig mogelijk druk. Als hij een tijdrit en een etappe in lijn wint, is dat al een groot succes."