Tim Declercq spreekt klare taal over de vergelijking met Nathan Van Hooydonck

Tim Declercq maakte na vorig seizoen de overstap van Soudal-QuickStep naar Lidl-Trek. Een maand na zijn nieuwe start is hij al helemaal thuis bij zijn nieuwe ploeg.

Zeven jaar lang reed Tim Declercq voor de ploeg van Patrick Lefevere. Nu snuift hij nieuwe lucht op bij Lidl-Trek en hij kan meteen zeggen dat hij zich heel goed voelt bij zijn nieuwe, Amerikaanse werkgever.

Geen kwaad woord over zijn jaren bij QuickStep. “Het was het juiste moment om andere oorden op te zoeken en uit mijn comfortzone gehaald te worden. Het bevalt mij. Het management van de ploeg gebeurt anders, meer een business approach”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

De ploeg werkt op een totaal andere manier en geeft de renners veel meer inspraak in wat er gebeurt. Dat was bij QuickStep wel anders. “In een Belgische ploeg moet je soms opletten met wat je zegt, omdat je weet dat ze met bepaalde zaken niet gediend zijn.”

Vergelijking met Nathan Van Hooydonck

El Tractor blijft een zeer dienende rol uitvoeren. De vergelijking met Nathan Van Hooydonck de voorbije jaren bij Jumbo Visma is dan ook snel gemaakt, maar daar moet Declercq niet van weten, zo gaat hij verder.

“Nathan kon dingen, die weinigen anderen kunnen. In een finale van een koers zo hard doortrekken op een klim, zodat er amper nog tien man kon volgen, zal ik nooit kunnen. Ik weet wat ik kan en niet kan, maar zal soms meer een rol spelen in de finale en minder in de spotlights staan dan de voorbije jaren... Maar, het zal altijd wel in een dienende rol zijn.”