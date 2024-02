Tim Merlier niet blij met wat Yves Lampaert verklapt "Je mocht dat niet zeggen"

Het Belgische wielervoorjaar staat opnieuw voor de deur. Over iets meer dan twee weken staat de Omloop Het Nieuwsblad op het programma.

Op 24 februari wordt in Gent het startschot gegeven van de Omloop Het Nieuwsblad, een dag later staat Kuurne-Brussel-Kuurne op het programma. Het openingsweekend is voor veel Belgen het begin van een belangrijke periode.

Gianni Moscon

Bij Sporza pakken ze tijdens de klassiekers uit met een wielermanager, waar ook de renners van Soudal Quick-Step aan deelnemen. Onder meer Yves Lampaert en Tim Merlier stellen een ploegje samen.

Yves Lampaert heeft al een witte merel gevonden: Gianni Moscon. "Ik ben er rotsvast van overtuigd dat die jongen een wederopstanding zal maken", zegt hij bij de podcast Kopman. "Je mocht dat niet gezegd hebben, Yves", antwoordde Merlier.

Lampaert staat tijdens het openingsweekend in beide wedstrijden aan de start, Merlier zit dan in de Verenigde Arabische Emiraten voor de UAE Tour. Bij Gianni Moscon is het nog niet duidelijk welke wedstrijden hij zal rijden in het voorjaar.