Vrouw van Eli Iserbyt begrijpt het niet: "Dan denk ik soms: waarom?"

Eli Iserbyt is een van de bekendste veldrijders van België en dat brengt soms wel problemen met zich mee. Zijn vrouw Fien Maddens kan er van meespreken.

Wie bekend is en veel wint, wordt ook steeds bekender. Bij Eli Iserbyt is dat ook met de jaren gegroeid. Hij is ook al een hele tijd samen met Fien Maddens, de twee zijn intussen ook al getrouwd. Ze weet ondertussen dus ook al wat er allemaal bij komt kijken.

Ongevraagde meningen

"Het lastigste daarbij vind ik vooral dat mensen altijd hun mening geven zonder dat je erom gevraagd hebt", zegt ze bij de Krant van West-Vlaanderen. Ze geeft ook een voorbeeld van wat mensen dan allemaal zeggen.

"Ze geven een mening over zijn prestaties en lappen er dan meteen een mening over zijn uiterlijk of persoonlijkheid bij en over het mijne dan ook nog eens. Dan denk ik soms: waarom?", stelt Maddens.

"Ik heb het daar moeilijk mee. Als één iemand hem uitmaakt voor sukkel, kan ik daar niet goed van zijn. Ook al zijn er tegelijkertijd duizend mensen die hem feliciteren. Pas op, ik weet dat dat absurd is, maar toch."