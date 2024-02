Was het gemiste WK de druppel? Veldrijder neemt drastische beslissing

Stan Godrie (31) is aan zijn laatste weken als veldrijder bezig. De Nederlander hangt over een paar weken zijn fiets aan de haak.

In een persbericht heeft Godrie zijn afscheid aangekondigd. "Als ik alles overzie, denk ik dat ik de laatste drie jaar geen stappen vooruit heb gezet. Ik leunde al jaren tegen de top twintig aan, maar ik wilde de stap maken naar de top vijftien."

"Ik heb daar alles voor gedaan, maar ik moet vaststellen dat dit niet is gelukt. Het is nu dus mooi geweest met veldrijden op het hoogste niveau", stelt de Nederlander nog. Godrie had het ook wel niet gemakkelijk.

Hij werkte namelijk ook in een fietsenwinkel. "Dat was niet altijd gemakkelijk, maar ik wil het niet als excuus gebruiken. Natuurlijk had er meer ingezeten als ik wel prof was geweest. Maar een profcontract moet je verdienen met prestaties, zo simpel is het."

WK veldrijden

Vorige week miste Godrie nog het WK veldrijden nadat hij de selectiecriteria niet haalde van de Nederlandse bond. Mees Hendrikx haalde die criteria ook niet, maar mocht toch mee naar het WK.

Godrie kijkt echter terug op andere momenten in zijn carrière. "Het is een lange en prachtige tijd geweest. Eigenlijk heb ik vanaf de nieuwelingen altijd de cross op één gezet. Het voelt oké om het over een paar weken af te sluiten, maar ik ga het natuurlijk wel missen."