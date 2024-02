Wordt hij de nieuwe Tom Boonen? Belgische renner spreekt klare taal

Heel wat Belgische renners worden snel met Belgische wielerlegendes vergeleken. Onder meer Jordi Meeus wil dat zelf niet te doen.

Jordi Meeus (25) boekte vorig jaar op de Champs-Elysées zijn mooiste profzege in zijn carrière, het was naast het Circuit de Charleroi Wallonie zijn enige zege van 2023. Dit jaar zal de Belgische sprinter dat niet kunnen herhalen.

Ten eerste komt de Tour dit jaar niet aan Parijs door de Olympische Spelen en ten tweede omdat Meeus niet naar de Tour gaat. BORA-hansgrohe zet met Primoz Roglic namelijk vol in op eindwinst in de Tour.

Tom Boonen

Als alternatief test Meeus dit voorjaar of hij ook in de klassiekers kan scoren. "Na Roubaix maak ik een evaluatie en dan beslis ik of ik me iets meer op die eendagswedstrijden moet toeleggen of het toch beter bij sprinten kan houden", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Meeus ziet zichzelf wel evolueren in iemand als Sep Vanmarcke, maar hij heeft zijn sprint dan als extra wapen. "Ik had net zo goed Tom Boonen kunnen zeggen, maar dat zou onrealistisch zijn", stelt Meeus nog.