🎥 Lotte Kopecky doet opnieuw weergaloos werk en dat levert op

In de UAE Tour stond op vrijdag een tweede vlakke etappe op het programma. En dat leverde net als donderdag een nieuwe overwinning op voor Lorena Wiebes. En zo mocht ook Lotte Kopecky voor een tweede dag op rij juichen.

Lotte Kopecky had haar ploeggenote Lorena Wiebes op donderdag meteen naar een eerste ritzege geleid in de UAE Tour, waarop ze mooie complimenten kreeg van haar Nederlandse pleoggenote. "Ze is geweldig", klonk het.

Een dagje later was er rit twee in de UAE Tour, met hetzelfde eindresultaat. Onderweg naar Madinat Zayed moest Kopecky een hele lange stint doen vol in de wind, waardoor Wiebes uiteindelijk iets vroeger moest overnemen.

🚴‍♀️🇦🇪 | Twee op rij voor Lorena Wiebes! Ook na een lange sprint is ze de beste in Madinat Zayed. Chiara Consonni komt nog wel heel dichtbij! 🇳🇱👏 #UAETourWomen



Consonni kwam nog in de buurt van de Nederlandse, maar de tweede overwinning op een rij werd wel gepakt. Wiebes blijft op die manier uiteraard ook leider in de UAE Tour, maar rit drie is veel lastiger en wordt moeilijk met oog op het eindklassement.