Arnaud De Lie gooit hoge ogen, maar zet iedereen meteen met de voeten op de grond

Dit weekend begint Arnaud De Lie aan zijn wegseizoen. Dat doet hij later dan normaal en met een pak record in zijn achterzak.

Arnaud De Lie begint straks al aan zijn derde seizoen bij Lotto Dstny, maar doet dat dit keer wel drie weken later dan de voorbije twee jaar. In 2022 en 2023 won De Lie in januari telkens al een koers in Spanje.

Dit weekend gaat De Lie zijn seizoen ook van start in Spanje met de Ronde van Murcia en de Clasica Almeria. En hij heeft er zin in. "Ik houd van koersen, daar haal ik gewoon veel vreugde uit", zegt De Lie bij Sporza.

De Lie komt net terug van een hoogtestage in Tenerife en verbeterde daar de afgelopen weken zijn records. Al relativeert De Lie dat wel allemaal. "Die data zeggen iets, maar tegelijk niets. Training is geen koers. Dat mag je niet vergeten. Zoiets geeft vertrouwen, maar een koers is nog iets anders."

Programma Arnaud De Lie

Al staat De Lie dit weekend dus met vertrouwen aan de start in Spanje. Daarna staan onder meer de Omloop Het Nieuwsblad (24/02), Le Samyn (27/02) en Parijs-Nice (03/03-10/03) op het programma van De Lie.